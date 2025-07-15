В Ярославской области в ДТП с загоревшимся автомобилем пострадали три человека

В Рыбинском районе автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и загорелся, в результате пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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По информации правоохранителей, 23-летний водитель не справился с управлением поздно вечером 14 июля возле поселка Октябрьский.

«В результате ДТП водитель и два пассажира 2002, 2008 годов рождения госпитализированы»,— сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Алла Чижова