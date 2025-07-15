В Саратове на иностранца завели дело за помощь в передаче взятки сотруднику вуза

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил в отношении 27-летнего иностранного гражданина уголовное дело о покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, 10 июля этого года фигурант в кабинете одного из вузов Саратова передал должностному лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, часть взятки в размере 145 тыс. руб. от общей суммы 160 тыс. руб. Он передал деньги по поручению и в интересах девяти взяткодателей, которые просили помочь им получить сертификаты о знании русского языка без фактической проверки их знаний.

Фигуранта задержали, по ходатайству следователя суд постановил заключить его под стражу. Действиям взяткодателей специалисты дадут надлежащую правовую оценку.

Павел Фролов