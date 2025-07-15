«Макрон открывает ящик Пандоры»

Новая Каледония станет почти независимым государством. После десяти дней переговоров в Париже представители тихоокеанской территории подписали документ с правительством Франции. Как отмечает “Ъ”, он стал «последним шансом» на примирение, а «в воздухе витал страх новых беспорядков, подобных тем, что в мае 2024 года унесли жизни 14 человек». Однако стороны все же пошли на взаимные уступки. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что изменение статуса Новой Каледонии создает для Парижа опасный прецедент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Празднование Дня взятия Бастилии, главного национального праздника Франции, несмотря на всю помпезность мероприятий, не смогло затмить события, которое произошло за несколько дней до этого и остается главной темой обсуждений в стране. Речь идет о так называемой исторической сделке, заключенной в парижском пригороде Буживаль после 10-дневных переговоров с представителями Новой Каледонии, заморской территории, которая находится в юго-западной части Тихого океана между Австралией, Вануату и Фиджи, на расстоянии почти 17 тыс. км от столицы Франции. Согласно ей, Новая Каледония, где живут около 300 тыс. человек, будет признана государством со своим флагом, гимном, парламентом, а в перспективе станет членом международных организаций, в том числе ООН. При этом формально архипелаг останется в составе Пятой республики, а его жители получат право иметь два гражданства — французское и свое собственное.

Для Франции это политическое землетрясение. До сих пор ни для одной территории, входящей в ее состав, не предусматривалось ни своего отдельного государства, да еще и с членством в ООН, ни отдельной национальности.

Все граждане были французами независимо от того, в каком заморском департаменте или на какой заморской территории они обитают, будь то Мартиника, Гваделупа, Французская Гвиана, Реюньон, Французская Полинезия, Майотта, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна. И это далеко не полный список. Дело в том, что французская колониальная империя, когда-то одна из самых мощных в мире, распалась, но не до конца. Ее осколки сохранились и на Карибах, и в Тихом океане, и в Африке, и в Южной Америке. Только они больше не называются колониями, а признаны полноценными частями Франции, избирают своих представителей в Национальное собрание и Сенат, управляются точно такими же префектами, как и любой континентальный департамент. И вот это система рушится. Потому что власти не нашли иного способа успокоить новокаледонских сепаратистов (представителей коренного населения, канаков) и вынуждены были пойти им на беспрецедентные уступки.

Президент Макрон заявляет, что тем самым удастся погасить политический кризис, который в очередной раз вспыхнул в мае прошлого года, когда в результате массовых волнений погибли 14 человек, но он не упоминает о другом. О том, что тем самым Париж открывает ящик Пандоры, что прецедент создан, что по проторенному канаками пути теперь могут пойти жители других заморских департаментов. Там ведь тоже острые социальные проблемы, недовольство Парижем, там на большинстве островов белые выходцы из континентальной Франции составляют меньшинство, их не любят и считают эксплуататорами. А ведь дело может не ограничиться далекими островами. Вот под боком Корсика, жители которой отнюдь не французы — корсиканцы. И сепаратистские движения там существовали всегда, доходило и до терактов, кровавых столкновений с жандармами, убийств официальных представителей французского государства. Почему бы корсиканцам не вспомнить, что их остров был завоеван французами во второй половине XVIII века? Почему бы не потребовать тех же прав, какие были только что предоставлены канакам? Чем корсиканцы хуже?

В общем, потенциальных «горячих точек» может оказаться немало, особенно если геополитические противники Франции приложат к разжиганию проблем свою руку.

Как это произошло в Новой Каледонии, где местных сепаратистов активно поддерживал Азербайджан, проводя конференции с их участием и, как убеждены в Париже, финансируя их, в отместку за поддержку Францией армян.

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Максим Юсин