На капремонт перекрестка у пляжного комплекса Tatar Su выделили 322 млн рублей

На капитальный ремонт и реорганизацию движения на перекрестке ул. Саид-Галеева и Кремлевской набережной в Вахитовском районе Казани направят 322 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Согласно пояснительной записке, реорганизация движения связана со строительством пляжного комплекса Tatar Su вдоль Кировской дамбы.

139,9 млн руб. планируют направить на строительство автомобильной дороги. 4,5 млн руб. выделят на установку сетей электроснабжения, 90 млн руб. — на ремонт трамвайных путей, светофоров и сетей связи. Еще 20 млн руб. направят на благоустройство территории.

Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Работы должны завершить до 20 ноября 2025 года.

Диана Соловьёва