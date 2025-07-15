«Ужесточение американской позиции происходит постепенно»

50 дней чтобы прийти к миру, по словам президента США Дональда Трампа, за это время должна быть заключена сделка России и Украины. В противном случае против Москвы будут введены новые американские санкции. Одновременно согласована схема поставок американского оружия Киеву, оплачивать которое станет Европа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом умышленно избегает жестких шагов отношении Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Так называемый сюрприз от Дональда Трампа оказался не столь страшным для Российской Федерации. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Общий смысл такой: США дают Москве 50 дней на урегулирование конфликта. Если нет, то против РФ, а главное — против ее торговых партнеров вводятся 100-процентные вторичные пошлины. То есть торговать с Америкой станет крайне затруднительно. Ранее портал Axios выдал очередной инсайт: якобы президент Владимир Путин сообщил Трампу о новом российском наступлении, которое продлится как раз 60 дней и должно принести определенный результат. Таким образом может так случиться, что переговоры будет вести не о чем.

Напрашивается вывод о том, что нынешний глава Белого дома сдает своего то ли союзника, то ли нет. Однако, как говорится, не все так просто.

Американское оружие продолжит поступать Украине. В каком количестве и сколько, на этот счет конкретики особой нет. Точно будут комплексы Patriot. Главное заключается в том, что окончательно определен механизм поставок. Для этого в Вашингтон специально прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Грубо говоря, схема будет выглядеть следующим образом: Европа платит, Америка производит, Североатлантический альянс распределяет. Пример — страны ЕС передают свои системы ПВО, а взамен получают новые из США. Плюс, украинский лидер Владимир Зеленский обещает наращивать собственное военное производство. И, опять же, Старый Свет будет что-то поставлять свое, а что-то — производить совместно. Таким образом России и Украине дается 50 дней, чтобы «как следует подраться в парке», как красиво выражался Дональд Трамп. Запад, судя по всему, постарается, как может, уравнять шансы, затем можно будет вернуться за стол переговоров.

Республиканец, со своей стороны, избегает резких решений в отношении Москвы и, соответственно, не хочет провоцировать зеркальный ответ ядерной державы. Кремль также на сегодня предпочитает во всем винить Европу, воздерживаясь от серьезных выпадов непосредственно в сторону 47-го президента Соединенных Штатов. Вместе с тем заметно, что ужесточение американской позиции происходит постепенно. Сейчас вот так, через 50 дней может быть и по-другому. Что касается санкций, то изначально было понятно, что якобы страшный пакет, что находится в Сенате, абсолютно нереалистичный. Болезненная мера — конфискация заблокированных российских активов, однако на нее ни американцы, ни европейцы пока что не решаются. Собственно, Владимир Зеленский получил то, что хотел, — оружие. Может быть, и не в тех объемах, но тем не менее. При этом основное требование Москвы, как мы видим, не выполнено. Противостояние продолжается. Теперь ответ за Кремлем.

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Дмитрий Дризе