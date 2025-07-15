В налоговой Прикамья зарегистрированы 80 блогеров

В региональном управлении федеральной налоговой службы (УФНС) зарегистрированы 80 блогеров из Пермского края. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу УФНС.

С 1 мая 2025 года в РФ действуют специальные коды ОКВЭД для блогеров. По коду 73.11.1 (распространение рекламы в соцсетях) в регионе зарегистрировано 27 человек, по 70.21.1 (распространение информации в соцсетях) — 26 человек, по 70.21.9 (связи с общественностью) — 14 человек, по 73.11.9 (рекламное агентство) — 13 человек.

Блогеры могут иметь статус физического лица, юридического или ИП. При доходе выше 2,4 млн руб. и наличии сотрудников блогеру необходимо регистрироваться как ИП, а при совместном ведении блога несколькими людьми — создать ООО.

В УФНС напомнили, что блогеры обязаны платить налоги, в случае неуплаты их привлекут к ответственности.