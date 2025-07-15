Кормовой карбамид «ПМУ» «Уралхима» — среди 100 лучших товаров региона

Кормовой карбамид производства филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» стал победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Решением комиссии Пермского края по качеству продукт выдвинут для участия в конкурсе на федеральном уровне программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Конкурсная комиссия оценивала более 40 параметров конкурентоспособности продукции в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами. Среди них качество, безопасность, привлекательность, функциональная приемлемость, цена.

Павел Рожков, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:

Мы гордимся тем, что конкурсная комиссия по достоинству оценила наш продукт. Вся товарная линейка филиала «ПМУ» «Уралхима» славится своим качеством. В разные годы наши продукты становились лауреатами и дипломантами конкурса «100 лучших товаров России», а также признавались новинками года. Высокий уровень качества продукции подтверждается ежегодным аудитом интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества, экологии и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2025 году производство кормового карбамида «ПМУ» прошло добровольную сертификацию на соответствие Кодексу практик FAMI-QS. Сертификат подтверждает, что предприятие реализует и поддерживает надлежащую производственную практику: разработана и внедрена система менеджмента качества, гарантирующая безопасность, качество и использование лучшего мирового опыта в области производства кормовых ингредиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кормовой карбамид — это добавка к рациону жвачных животных для восполнения дефицита азота. Ее применение повышает рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота и овец. По обобщенным мировым статистическим данным в расчете на 1 кг карбамида можно получать дополнительно около 10 кг молока при кормлении дойных коров, 2 кг прироста при выращивании и откорме крупного рогатого скота, 1,5 кг прироста при выращивании овец и 120 г мытой шерсти. При этом затраты кормов на единицу продукции снижаются на 10-15%.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь