В Саратове суд наказал директора ООО «Статус» за невыплату зарплаты

В Саратове суд признал виновным 32-летнего директора ООО «Статус» по уголовному делу о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, с октября 2023 года по февраль 2024 года фигурант не выплатил пятерым работникам положенные им 1,1 млн руб. Свою вину он не признал.

Прокуратура Волжского района Саратова поддержала государственное обвинение по данному делу. Суд оштрафовал директора ООО «Статус» на 250 тыс. руб.

Павел Фролов