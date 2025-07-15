В Уфе начали строить математический лицей-интернат

Строительство математического лицея-интерната стартовало в Уфе, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности министра строительства Башкирии Артем Ковшов. Лицей рассчитан на 360 учеников и 250 спальных мест, в нем будут учебные корпуса, жилые блоки, спортивная зона, столовая и библиотека. По словам господина Ковшова, рабочие начали копать котлован жилой части интерната.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство математического лицея-интерната в Уфе с ООО «Строительно-монтажная компания-10» (СМК-10). Победитель предложил исполнить контракт начальной ценой 2,8 млрд руб. почти на 6 млн руб. дешевле.

Общая площадь здания составит 22,3 тыс. кв. м. Под объект реконструируют недостроенное здание центра пчеловодства и апитерапии рядом с «Уфа-Экспо», пристроив к нему три новых блока. Срок завершения работ — до 6 декабря 2027 года.

Лицей-интернат для одаренных в математике и физике детей с 6 по 11 классы планировали построить к 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году.

Майя Иванова