Республика Татарстан заняла шестое место по объему выданных населению POS-кредитов в июне этого года. По сравнению с маем число займов выросло на 5% до 4,7 тыс., а общая сумма кредитов — на 4% до 315,7 млн руб. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял шестое место по объему выданных POS-кредитов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан занял шестое место по объему выданных POS-кредитов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний чек товарного кредита в Татарстане составил 67 тыс. руб. и по сравнению с маем 2025 года практически не изменился.

В топ-5 регионов по объему POS-кредитования вошли Москва (16,2 тыс. кредитов на 1,26 млрд руб.), Московская обл. (12,1 тыс. кредитов на 888,1 млн руб.), Санкт-Петербург (7,7 тыс. кредитов на 553,5 млн руб.), Краснодарский край (8,4 тыс. кредитов на 522,93 млн руб.) и Свердловская обл. (5,5 тыс. кредитов на 354,44 млн руб.).

Всего в июне этого года банки выдали гражданам 184,2 тыс. POS-кредитов на сумму 11,9 млрд руб. За год число и объем выдач займов сократились на 58%.

POS-кредитование — это вид потребительского кредита, который можно получить в торговых точках.

Диана Соловьёва