В центре Уфы из-за празднования 100-летия УМПО закроют четыре улицы и парковку

В Уфе из-за празднования 100-летия со дня основания Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) власти города планируют закрыть несколько дорог, сообщили в пресс-службе мэрии. С 21:00 16 июля до 23:00 17 июля закроют парковку возле конгресс-холла «Торатау». 17 июля с 14:00 до 23:00 перекроют улицу Заки Валиди — от Гафури до Аксакова, улицу Гафури — от Валиди до Пушкина, улицу Генерал-Губернатора Перовского и Набережную улицу — от Генерал-Губернатора Перовского до начала оборудованной набережной.

100-летие со дня основания УМПО отметят 17 июля. В этот день в амфитеатре за «Торатау» выступят певец Александр Маршал, башкирский этноколлектив Ay Yola и другие. Шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».

Венера Хисамова