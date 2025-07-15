Обвинение запросило от 9 до 16 лет колонии экс-сотрудникам УЭБиПК в Новосибирске

В Калининском райсуде Новосибирска в ходе прений сторон гособвинение запросило от 9 до 16 лет лишения свободы четырем экс-сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД «Новосибирский». Им вменяют в вину получение взяток (ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, начальнику отдела Анатолию Семенову обвинение просит назначить 16 лет лишения свободы, оперуполномоченным отдела — Игорю Юшину, Алексею Пирскому и Андрею Мельникову — девять, 11 и 14 лет соответственно. Кроме того, фигурантов дела требуют оштрафовать на общую сумму 27 млн руб.

По версии следствия, полицейские вымогали взятки с предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. Силовики проводили контрольные закупки, после чего изымали товар. За возвращение продукции они требовали с бизнесменов деньги. Общая сумма подношений превысила 2 млн руб., считают следователи.

Александра Стрелкова