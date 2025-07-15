В Челябинской области участок трассы «Иртыш» сделают четырехполосным

Участок федеральной трассы Р254 «Иртыш» в Красноармейском районе Челябинской области станет четырехполосным до конца года. Дорожники приступают к завершающему этапу капитального ремонта отрезка протяженностью 12 км, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”».

В связи с «опережающим» доведением федеральных средств расширение трассы «Иртыш» на участке с 25 по 37 км выполнят досрочно. В ходе ремонта двухполосную дорогу расширят до четырех полос, установят почти 16 тыс. погонных метров осевого и краевого барьерного ограждения, смонтируют более 3 км наружного освещения. Всего на участке установят 190 опор со светодиодными светильниками.

Исполняющий обязанности начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов сообщил, что уже в этом году будет открыто рабочее движение по четырем полосам на этом отрезке, что позволит разгрузить трассу в направлении Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

Кроме того, создаваемая в Красноармейском районе особая экономическая зона будет непосредственно примыкать к трассе «Иртыш». Расширение увеличит доступность ОЭЗ для резидентов.