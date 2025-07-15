В Тольятти уволилась глава департамента культуры Марина Козлова

Руководитель департамента культуры администрации Тольятти Марина Козлова уволилась с формулировкой «по собственному желанию». Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

«И. о. руководителя департамента культуры назначена Надежда Козлова, ранее исполнявшая обязанности заместителя главы департамента. Однофамилица, не родственница»,— сообщили в горадминистрации.

Марина Козлова занимала свой пост с 1 июня 2020 года, до этого она руководила МБУ «Объединение детских библиотек». В 2019 году она стала одним из победителей конкурса «Лучшие руководители РФ».

По сведениям источника «Ъ-Волга», экс-чиновница станет директором детской школы искусств «Камертон». Причиной ее увольнения мог стать конфликт с недавно назначенным заместителем главы города по социальным вопросам Дмитрием Лоскутовым, в чьем ведении находится департамент культуры.

Алексей Алексеев