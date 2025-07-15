В Жигулевске директора завода оштрафовали за отказ отвечать журналисту
Руководство АО «Жигулевский известковый завод» уличено в нарушении закона о СМИ. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Проверка показала, что в апреле 2025 года заместитель главного редактора региональной газеты направил запрос в АО «Жигулевский известковый завод», но предприятие не ответило в течение двух месяцев.
Прокурор города направил представление заводу для устранения нарушений. На предприятии рассмотрели акт и предоставили необходимую информацию.
В отношении должностного лица завода возбуждено дело по ст. 5.39 КоАП РФ (несвоевременное предоставление информации). Руководитель предприятия признан виновным и оштрафован на 5 тыс. руб. Судебное постановление не вступило в силу.