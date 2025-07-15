В Челябинске будут судить участников ОПГ, вымогавших деньги у детей-сирот

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении серий грабежей (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ), разбойных нападений (ч. 2 ст. 162, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательств (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они обманом похитили у потерпевших, в том числе детей-сирот, 1,7 млн руб., сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, организатор преступной группы до июля 2023 года привлек в состав группировки одного местного жителя, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, двух челябинцев 18 и 26 лет и четырех несовершеннолетних 16-17 лет, «обещая легкую наживу, опираясь на личный авторитет и способности». Сообщники, по версии СК, подыскивали жертв, включая выпускников детских домов, оценивали их физические и психологические особенности, устанавливали адреса проживания и наличие денег и иного имущества. С помощью различных способов обмана и угроз насилием участники ОПГ заставляли потерпевших передавать им средства. За 10 месяцев преступлений пострадали восемь человек, в том числе три сироты, считает следствие.

Противоправную деятельность в январе 2024 года выявили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с работниками УФСБ России по региону. Силовики провели около 40 обысков. Уголовное дело в отношении шести обвиняемых направили в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска