В 2025-2027 годах Татарстан, Чувашия, Марий Эл и еще 52 региона РФ получат субсидии из федерального бюджета на общую сумму 15 млрд руб. для создания модульных гостиниц. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан и еще 54 региона получат 15 млрд рублей на создание модульных гостиниц

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан и еще 54 региона получат 15 млрд рублей на создание модульных гостиниц

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За три года Татарстан получит 536,4 млн руб., Чувашия — почти 261,7 млн руб., а Марий Эл — 26,9 млн руб.

Субсидии направят субъектам, чьи инвестиционные проекты были отобраны в рамках конкурса от Минэкономразвития. В результате должно появиться еще 10 тыс. мест для отдыха.

Среди приоритетных проектов — гостиницы в новых регионах, на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, а также строительство средств размещения рядом с туристическими маршрутами по участкам федеральных дорог М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».

Как сообщил Михаил Мишустин, в предыдущие три года 65 регионов направили 20 млрд для создания новых отелей. В результате было построено 13 тыс. номеров для туристов.

Диана Соловьёва