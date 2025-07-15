Татарстан и еще 54 региона получат 15 млрд рублей на создание модульных гостиниц
В 2025-2027 годах Татарстан, Чувашия, Марий Эл и еще 52 региона РФ получат субсидии из федерального бюджета на общую сумму 15 млрд руб. для создания модульных гостиниц. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Татарстан и еще 54 региона получат 15 млрд рублей на создание модульных гостиниц
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За три года Татарстан получит 536,4 млн руб., Чувашия — почти 261,7 млн руб., а Марий Эл — 26,9 млн руб.
Субсидии направят субъектам, чьи инвестиционные проекты были отобраны в рамках конкурса от Минэкономразвития. В результате должно появиться еще 10 тыс. мест для отдыха.
Среди приоритетных проектов — гостиницы в новых регионах, на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, а также строительство средств размещения рядом с туристическими маршрутами по участкам федеральных дорог М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».
Как сообщил Михаил Мишустин, в предыдущие три года 65 регионов направили 20 млрд для создания новых отелей. В результате было построено 13 тыс. номеров для туристов.