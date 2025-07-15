В Самарской области шесть человек пострадали в ночном ДТП

Авария с пострадавшими произошла в Самарской области ночью в понедельник, 14 июля. Происшествие случилось в 23:12 (MSK+1) на трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Елховском районе. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На трассе столкнулись автомобили Lada Granta и Chery Tiggo. В результате происшествия пострадали шесть человек. В настоящее время все они госпитализированы в Красноярскую центральную районную больницу.

На месте работали пожарные-спасатели. Они эвакуировали пострадавших, отключили аккумуляторы и устранили разлив горюче-смазочных материалов.

Георгий Портнов