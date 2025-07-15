На замену кровли здания администрации Камешкирского района выделят 2,3 млн

В селе Русский Камешкир Пензенской области хотят отремонтировать кровлю административного здания. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

На ремонт здания, расположенного на ул. Радищева, 15, готовы направить 2,3 млн руб. Заказчик работ — администрация Камешкирского района.

Подрядчику предстоит, в частности, демонтировать старую конструкцию. К ремонту приступят сразу после заключения муниципального контракта. Работы необходимо выполнить до 15 сентября этого года.

Павел Фролов