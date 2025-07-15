В Пензе пойдет под суд ИП за тяжелое травмирование рабочего

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело о травмировании рабочего (ч. 1 ст. 143 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей мебельной продукции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось, 26 ноября прошлого года старший смены склада позволил грузчику заняться погрузочно-разгрузочными работами на электропогрузчике. При этом последний не проходил обучение требованиям охраны труда при эксплуатации напольного подъемно-транспортного средства.

В тот день грузчик не справился с управлением электропогрузчика, столкнулся с другим таким же транспортным средством, которое стояло на месте. Мужчина травмировал себе ногу. Полученную травму оценили как тяжкий вред здоровью.

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов