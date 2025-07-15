ABC: неизвестные украли жесткие диски с невыпущенными песнями Beyonce

Неизвестные похитили жесткие диски с еще не вышедшими песнями певицы Beyonce и видеоматериалами для ее концертов. Об этом сообщает ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Beyonce

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Певица Beyonce

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Воры взломали автомобиль Jeep Wagoneer, припаркованный у продуктового рынка в Атланте вечером 8 июля. Машиной пользовались хореограф Beyonce Кристофер Грант и танцор Диандра Блю.

По информации издания, были украдены два чемодана с личными вещами, включая ноутбуки, наушники Apple, дизайнерскую одежду и жесткие диски с невыпущенной музыкой Beyonce. Полиция сняла отпечатки пальцев, камеры зафиксировали взлом.

Beyonce завершила серию концертов на стадионе Mercedes-Benz в Атланте 14 июля. Это последняя из запланированных дат тура в поддержку ее альбома Cowboy Carter, который вышел в 2024 году.