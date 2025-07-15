Житель Магадана приговорен к пяти годам за оправдание терроризма

Суд в Магадане признал местного жителя виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщила прокуратура Магаданской области 15 июля.

40-летний пользователь соцсетей приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также он лишен на три года права на деятельность, связанную с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

Следствие вело УФСБ России по Магаданской области, судом рассматривалось три эпизода. Судом установлено, что в июне и октябре 2024 года фигурант просматривал в мессенджере новостные публикации, к которым оставил три публичных комментария, оправдывающих и пропагандирующих террористическую деятельность.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск