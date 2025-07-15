Предлагаемая зарплата в Челябинской области выросла на 12%

В июне 2025 года предлагаемое жалованье в Челябинской области составило 63,4 тыс. руб., что на 12% больше, чем в июне 2024-го. В целом по России зарплата находится на уровне 75,5 тыс. руб. (+14%), сообщает hh.ru.

Рост жалованья в регионе сохраняется и в течение этого года: с января по июнь зарплата увеличилась на 3,2 тыс. руб., или на 5%. По стране потенциальным сотрудникам стали предлагать на 3% больше.

Наиболее высокооплачиваемыми в Челябинской области на данный момент являются кадры из областей «Высший и средний менеджмент» (медиана зарплатных предложений — 127,9 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (104,3 тыс. руб.), «Добыча сырья», «Автомобильный бизнес» (по 100 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (94,7 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (90,7 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (86,7 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (86,2 тыс. руб.). При этом наименее конкурентные зарплаты по сравнению с рынком предлагают сейчас специалистам из сфер «Розничная торговля» (49 тыс. руб.) и «Наука, образование» (46,2 тыс. руб.).

Виталина Ярховска