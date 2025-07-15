Красноярец расчленил тело сожительницы, чтобы скрыть следы случайного убийства

В Красноярске задержан 42-летний местный житель по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 34-летней сожительницы. Как рассказали в Главном следственном управлении СКР по региону, в начале июля в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы краевого центра о безвестном исчезновении ее подруги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители пришли к выводу, что к исчезновению красноярки причастен ее сожитель. Как установило следствие, убийство стало следствием бытового конфликта, который произошел вечером 10 июня. В припадке ярости красноярец нанес своей знакомой несколько ударов кулаками по туловищу.

«Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города»,— говорится в сообщении СКР.

Подозреваемый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Он указал силовикам, где спрятал чести тела погибшей.

Михаил Кичанов