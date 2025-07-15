Второй мэр Салехарда Валерий Артеев умер в возрасте 75 лет

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в возрасте 75 лет умер бывший глава города Валерий Артеев, занимавший пост в 1993-1994 годах, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Титовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Артеев

Фото: telegram-канал главы Салехарда Алексея Титовского Валерий Артеев

Фото: telegram-канал главы Салехарда Алексея Титовского

«Валерий Артеев — комсомолец, коммунист, активист, неравнодушный ко всему на свете человек с удивительной энергией и чувством юмора, что отмечают все знавшие его. Смерть Валерия Деомидовича Артеева — большая потеря для всех нас. Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Вечная память»,— сказал господин Титовский.

В советское время Валерий Артеев прошел путь от секретаря комитета комсомола Приуральского района до первого заместителя председателя Ямало-Ненецкого окружного исполкома. В 1991 году Владимир Артеев, его старший брат, был избран первым главой Салехарда — после его смерти в 1993 году Валерий Артеев сменил его на этом посту. Он также был директором представительства ЯНАО при администрации Тюменской области и управляющим региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Кроме того, господин Артеев внес свой вклад в развитие медицины Ямала, которая остро нуждалась в новых зданиях и технике, а также содействовал укреплению самостоятельности региона и созданию новых политических и экономических отношений с югом Тюменской области.

Ирина Пичурина