Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в лесах Якутии

В Якутии вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 26 километрах от города Ленска. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР, на борту воздушного судна находилось 14 человек, никто не пострадал.

Предварительной причиной вынужденной посадки называют падение оборотов двигателя. Вертолет совершал лесоавиационные работы. Груз, в виде пожарного снаряжения объемом 300 кг не утрачен. На место происшествия прибыло резервное воздушное судно.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СКР проведена доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК).

Николай Борисов, Якутск