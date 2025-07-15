FT: Маск и экс-гендиректор X Яккарино не смогли найти общий язык

Экс-гендиректор X Линда Яккарино не смогла найти общий язык с владельцем социальной сети Илоном Маском, из-за чего ей пришлось покинуть эту должность. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

9 июля Линда Яккарино объявила об уходе с должности, которую занимала с весны 2023 года. В заявлении она выразила благодарность Илону Маску за доверие и возможность «защищать свободу слова».

По словам собеседников издания, у Илона Маска и Линды Яккарино были разногласия. Маск считал, что она не была полностью откровенна с рекламодателями, приукрашивая состояние компании. Также они расходились во взглядах на безопасность детей и контроль контента: госпожа Яккарино критиковала владельца Х за недостаточное внимание к этим вопросам. Кроме того, Илон Маск предпочитал прямолинейный стиль общения, тогда как Яккарино придерживалась яркого, рекламного подхода.

Уход госпожи Яккарино совпал по времени с очередным скандалом вокруг корпорации Илона Маска. Выяснилось, что созданная компанией Маска xAI нейросеть Grok после вышедшего на днях обновления в своих ответах на запросы пользователей стала использовать антисемитскую риторику и хвалить Гитлера.