В Тбилиси обрушилась жилая пятиэтажка, погиб один человек

В Тбилиси, в районе железнодорожного вокзала и станции метро «Вокзальная площадь» обрушился жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщил директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, который прибыл на место происшествия. Ведутся поисково-спасательные работы и эвакуация жителей.

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе подтвердил, что один человек погиб и еще один был госпитализирован. По данным мэра Тбилиси Кахи Каладзе, здание было признано аварийным, ему присвоили пятую категорию повреждений, что означает невозможность восстановления. Власти неоднократно предлагали жильцам принять участие в программе замены жилья, позволяющей переселиться в новые квартиры и снести аварийное здание, но добиться согласия всех не удалось.

«К сожалению, для реализации этой программы требуется 100-процентное согласие всех жильцов. Без него мы не вправе выселять людей принудительно. Несколько семей уже согласились и переехали, они обеспечены арендным жильем»,— заявил господин Каладзе (цитата по «Sputnik Грузия»).

Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов. По свидетельствам очевидцев, под обломками остаются еще несколько человек. Территория происшествия продолжает расчищаться, а спасательные операции идут в активном режиме.