Лукашенко похвалил уборку снега в Санкт-Петербурге

На встрече с прибывшим в Минск губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил коммунальное обслуживание города. На своем опыте он убедился, что в Санкт-Петербурге зимой хорошо убирают снег.

«Я вашему президенту говорил, что я не понимаю, вы за что его (господина Беглова.— "Ъ") критикуете? Чистота была не только там, где мы проезжали. Нам в Минске надо учиться, как работать», — сказал президент Лукашенко.

Он призвал администрацию Минска посетить российский город и посмотреть, «как надо улицы убирать». По словам господина Лукашенко, российской делегации от Белоруссии передали специальную снегоуборочную технику, которая может чистить снег на узких дорогах и улица.