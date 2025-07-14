При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали двухлетний ребенок и мужчина

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди пострадавших — двухлетний мальчик, получивший минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области.

По данным главы области, инцидент произошел в селе Щигоревка, где ребенок был ранен беспилотником. Мальчика доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, а затем планируют перевезти в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

В городе Шебекино беспилотник поразил легковой автомобиль, в результате чего водитель — мужчина — получил баротравму. Его госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода. В автомобиле выбиты окна и поврежден кузов.