Диким животным подыскали доктора

Минприроды собирается описать в законодательстве работу центров по реабилитации травмированных диких животных. Ведомство предлагает ввести правила для работы таких учреждений. Центры и сотрудники должны будут получить специальные разрешения и отчитываться перед властями о работе с животными. Восстанавливать здоровье зверей и птиц нужно будет под присмотром ветеринара. Эксперты соглашаются, что сфере недостает регулирования и от этого страдают и волонтеры, занимающиеся такой деятельностью, и сами животные. Они надеются, что требования не будут излишни и не создадут чрезмерную нагрузку на центры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Минприроды опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к федеральному закону «О животном мире», касающихся реабилитации диких животных. Сегодня в большинстве случаев этим занимаются волонтеры, частные и государственные НКО на собственные средства и пожертвования. Иногда такую деятельность могут вести зоопарки. Законодательно этот процесс не отрегулирован, поясняют в Минприроды, это приводит к невозможности легального оказания помощи животным, рискам привлечения к ответственности граждан, желающих заниматься реабилитацией (к примеру, по ст. 8.35 КоАП «Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных» штраф до 5 тыс. руб. для граждан). «Особую проблему представляет отсутствие стандартов содержания, лечения и выпуска реабилитированных животных, что негативно влияет на сохранение биоразнообразия»,— говорят в Минприроды.

Ведомство предлагает ввести в законодательство ряд понятий, расшифровав среди прочего термины «реабилитация объектов животного мира», «реабилитационное изъятие объекта животного мира» и «центр реабилитации объектов животного мира».

Устанавливается порядок работы таких центров. Об изъятии животного из естественной среды нужно будет сообщать «специально уполномоченному госоргану». Специалисты, занимающиеся реабилитацией, обязаны будут иметь разрешение на работу. Процесс восстановления зверей и птиц будет происходить под наблюдением ветеринара в соответствии с «программами, разработанными исходя из видовых характеристик объектов животного мира». Обратно в естественную среду особи должны выпускаться на той же территории, где были изъяты, а если это невозможно, необходимо будет найти место с максимально сходными природными условиями. Конкретный порядок согласования места, времени и способа выпуска установит правительство. Кабмин также разработает порядок выдачи разрешений на реабилитацию и требования к лицам, осуществляющим ее.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина подтверждает, что законодательство несовершенно и порядка изъятия краснокнижных животных для реабилитации де-факто нет.

Деятельность центров, занимающихся реабилитацией, поясняет она, чаще регламентируется внутренними документами и общими нормами — санитарно-ветеринарными правилами, актами региональных органов, документами Росприроднадзора. «Из-за этого бывают случаи, когда в любой момент по усмотрению чиновника реабилитация, подбор раненого животного могут быть квалифицированы как незаконное пользование — браконьерство»,— сетует госпожа Шаройкина. Из-за пробелов в законодательстве остается и проблема торговли краснокнижными животными, добавляет она.

«Были случаи, когда не просто браконьеры мимикрировали под реабилитационные центры, но реально работающие центры приторговывали,— рассказывает она.— Денег всегда мало, а тут сидят не подлежащие выпуску, но требующие питания и ухода краснокнижные животные, и есть те, кто их хочет купить». Благодаря соблюдению предлагаемой Минприроды процедуре добросовестные НКО и добровольцы будут защищены законом, уверена Елена Шаройкина, при этом реальным браконьерам прикрываться реабилитацией станет «как минимум намного труднее».

Реабилитация диких животных происходит сегодня стихийно, добавляет директор АНО «Наша природа» зоолог Елена Шерстяных.

«Отсутствие профессионального подхода приводит к промедлениям в оказании помощи, а неподготовленные спасатели часто усугубляют состояние животных,— объясняет она.— Такая работа требует специальных знаний, опыта и соблюдения строгих протоколов. Появление государственного регулирования в этой сфере — необходимость, которая защитит животных от дилетантов». При этом, отмечает эксперт, излишне жесткое регулирование может создать барьеры для реальной помощи, и часть волонтерских инициатив может прекратить работу из-за отсутствия ресурсов.

«С одной стороны, введение четких правил облегчит легализацию деятельности,— говорит Елена Шерстяных.— С другой стороны, новые требования, например обязательное наличие ветеринарного сопровождения, уведомление госорганов, могут создать значительную дополнительную бюрократическую и финансовую нагрузку для небольших НКО, особенно если процедуры оформления останутся сложными».

Полина Ячменникова