В Ярославле берег Которосли отдадут под развлекательные мероприятия
В Ярославле объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Лисицына на берегу Которосли. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.
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Общая площадь участка в районе жд-моста через Которосль составляет 18,3 тыс. кв.м., вид разрешенного использования — развлекательные мероприятий. В документах к аукциону указывается, что максимальный процент застройки — 60%, там могут появиться аквапарк, или парк аттракционов, или объект общественного питания. При этом значителен минимальный процент площади озеленения — 85%.
Начальная стоимость договора составляет 7,9 млн руб. Аукцион состоится 23 июля.