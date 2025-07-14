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В Ярославле берег Которосли отдадут под развлекательные мероприятия

В Ярославле объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Лисицына на берегу Которосли. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Общая площадь участка в районе жд-моста через Которосль составляет 18,3 тыс. кв.м., вид разрешенного использования — развлекательные мероприятий. В документах к аукциону указывается, что максимальный процент застройки — 60%, там могут появиться аквапарк, или парк аттракционов, или объект общественного питания. При этом значителен минимальный процент площади озеленения — 85%.

Начальная стоимость договора составляет 7,9 млн руб. Аукцион состоится 23 июля.

Алла Чижова

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