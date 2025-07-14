В Ярославле берег Которосли отдадут под развлекательные мероприятия

В Ярославле объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на улице Лисицына на берегу Которосли. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Общая площадь участка в районе жд-моста через Которосль составляет 18,3 тыс. кв.м., вид разрешенного использования — развлекательные мероприятий. В документах к аукциону указывается, что максимальный процент застройки — 60%, там могут появиться аквапарк, или парк аттракционов, или объект общественного питания. При этом значителен минимальный процент площади озеленения — 85%.

Начальная стоимость договора составляет 7,9 млн руб. Аукцион состоится 23 июля.

Алла Чижова