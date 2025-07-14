Новый тренер «Амкара» привел в клуб капитана бывшей команды

Первым новичком «Амкара» в паузе между первым и вторым кругом чемпионата стал Алекс Мацукатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амкар Фото: Амкар

Как сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба, игрок является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Играл за молодежную команду, «Краснодар-2» и за главную команду. Всего в премьер-лиге провел 15 матчей. Имеет опыт выступлений в первой лиге за «Краснодар-2», тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал». Последний год провел в качестве капитана в дивизионе А в «Муроме», сыграв 31 матч и забив три гола.

26-летний полузащитник будет выступать под 8-м номером. Напомним, сегодня стало известно, что главным наставником «Амкара» стал Александр Кульчий, ранее тренировавший ФК «Муром».