Сроки нашли под вагонами

К двухлетнему заключению и штрафу суд в Москве приговорил бывшего руководителя центрального офиса АО «Вагонная ремонтная компания — 1» (ВРК-1) Владимира Белюгина. Он обвинялся в том, что вместе с сообщниками продал в 2023 году компании ТК «Феникс» вагоны по заниженной цене, чем причинил ущерб в размере 11 млн руб. Такой же срок получил бывший заместитель господина Белюгина, еще два фигуранта наказаны условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Белюгин

Фото: СВРП Владимир Белюгин

Фото: СВРП

К моменту оглашения приговора из четырех подсудимых — Владимира Белюгина, его заместителя по кадрам Марата Фаткуллина и двух бывших топ-менеджеров ВРК-1 Виктора Межерицкого и Георгия Черкезова — под стражей находились лишь первые двое. Их доставили с задержкой, поэтому оглашение приговора началось со значительным опозданием. Двое других подсудимых, находящихся на свободе, пришли в суд вовремя.

Накануне в прениях прокурор просил признать господина Белюгина виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и приговорить его к пяти с половиной годам колонии. На полгода меньше обвинитель запросил для господина Фаткуллина, а двоих остальных предложил наказать пятилетними условными сроками.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) 19 апреля 2024 года. Уже через пять дней Владимира Белюгина задержали. По решению Черемушкинского суда топ-менеджер сначала был отправлен под домашний арест. Но в середине июня по требованию представителя СКР он был взят под стражу и отправлен в СИЗО.

Марата Фаткуллина задержали 16 мая, на следующий день он был отправлен под стражу решением того же Черемушкинского райсуда. Адвокаты позже пытались обжаловать эти решения в апелляционной инстанции, но безуспешно. Подельникам арестованных Виктору Межерицкому и Георгию Черкезову повезло больше — после предъявления обвинений в мошенничестве им были избраны соответственно подписка о невыезде и запрет определенных действий.

На ранней стадии расследования фигурантов подозревали в хищении порядка 100 млн руб.

Поначалу речь шла о том, что Владимир Белюгин, будучи руководителем ВРК-1, вместе с подчиненными якобы попустительствовал компаниям, занимающимся ремонтом вагонов, при приемке работ и тем самым обеспечивал «улучшение показателей депо по безопасности движения и качеству ремонта вагонов». Эти действия проводившие оперативные проверки сотрудники ФСБ посчитали «угрозой безопасности РФ техногенного характера». Проверялись действия фигурантов и на возможную коррупционную составляющую. Однако в итоге в деле остались два эпизода мошенничества.

Так, следствие, а затем и суд установили, что в 2023 году господин Белюгин с ведома своих заместителей продал подконтрольной компании ТК «Феникс» десять вагонов. Семь из них были модернизированы, однако по документам они прошли как обычные. Эти действия, по подсчетам следствия, причинили компании господина Белюгина ущерб в размере 11 млн руб.

Адвокаты фигурантов, в свою очередь, доказывали, что обвинение плохо обосновано и держится на показаниях лишь одного свидетеля-эксперта. Кроме того, отмечали защитники, проданные «Фениксу» вагоны впоследствии были возвращены ВРК-1, которая вернула деньги покупателю. Соответственно, преступление, даже если оно имело место, подчеркивали адвокаты, нужно квалифицировать не как мошенничество, а как покушение на него.

В итоге председательствующий на процессе судья Тимур Вахрамеев, признав всех подсудимых виновными, но сроки им назначил значительно меньшие, чем просило гособвинение.

Владимир Белюгин был приговорен к двум годам колонии общего режима. И еще к штрафу в 200 тыс. руб., его экс-заместитель Фаткуллин получил также два года, двое остальных подсудимых отделались двухлетними условными сроками.

Защитники не стали комментировать итоги процесса, хотя у них был повод быть довольными. «Об оспаривании приговора говорить не буду, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, через два-три месяца подзащитные и так выйдут на свободу»,— сказал один из защитников.

Алексей Соковнин