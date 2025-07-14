Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, повторил, что разочарован позицией России по Украине, и дал Москве 50 дней на достижение мира. Иначе, пригрозил он, США введут «очень суровые» пошлины в отношении российских товаров — в размере 100%. “Ъ” попросил ведущих российских экспертов прокомментировать ультиматум Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

— Если выжать из выступления Дональда Трампа в Белом доме самую суть, получится вот что. Он по-прежнему ужасно не хочет превратиться в сторону конфликта, иными словами — вовлечься в него и полноценную конфронтацию с Россией на полную мощность. Отсюда бесконечное повторение того, что это «война Байдена», а не его война. С точки зрения Трампа, объявленное — очень умеренный, компромиссный подход.

Во-первых, обещанные пошлины (не санкции, это не его понятие) на российское сырье для крупных клиентов отсрочены до осени. Приглашение к переговорам, как и с другими.

Во-вторых, напрямую оружие Украине Вашингтон поставлять не будет — только через Европу и только за полную стоимость, которую европейцы же и заплатят. То есть в глазах Трампа это не прямое противостояние с Москвой, а опять-таки побуждение к переговорам.

Поток самовосхвалений и восторгов, равно как и неуемное подобострастие генсека НАТО Марка Рютте, оставим в стороне, это теперь такой ритуал.

Россия едва ли воспримет данный заход Трампа как приглашение к разговору. Это давление, а под давлением российское руководство не работает. И это ухудшение, хотя, наверное, и не кардинальное, военной ситуации для ВС РФ. Что вызывает понятную реакцию. Вступать в полемику Москва не будет, в этом нет никакого смысла. Разговор продолжается на фронтах. Вероятнее всего, можно сказать, что первый этап отношений с США при Трампе, продолжавшийся полгода, завершился. Когда наступит следующий и как он будет выглядеть, пока можно только гадать.

Фото: из личного архива

Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО:

— В заявлении Дональда Трампа для Москвы есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая в том, что итоговое решение вышло прогнозируемым и каких-то сюрпризов не случилось.

Как часто бывает в случае с Трампом, «тизер» его политики был интереснее основного «шоу». Европа хочет продолжать войну, она и продолжит за нее платить. Сам Трамп на более радикальные меры, предлагаемые ему «ястребиным» крылом его администрации, пока не пошел. Стало быть, перспективы диалога с американцами сохраняются.

Плохая новость в том, что за полгода пребывания в Белом доме Трамп так и не вник в позицию России, не понял аргументы президента Владимира Путина.

Кажется, он вообще не много понял про этот конфликт, как будто многочисленные поездки Стива Уиткоффа в Москву прошли мимо него.

Главное, что без урегулирования этого конфликта и конструктивных отношений с Москвой ключевые пункты его президентской программы обновления Америки не могут быть выполнены.

Либо он действительно считает, что украинский конфликт возможно решить таким незатейливым способом, выставив перед сторонами дедлайн. Либо ему все это в действительности неинтересно и он просто сотрясает воздух по поводу каждого конфликта в мире, раздает на все стороны обещания все и везде уладить, зная, что за это никакого спроса с него не будет: американский избиратель не по этим вопросам будет судить о его эффективности как президента. Сложно сказать какой из вариантов хуже. Очевидно только, что надеяться, если кто-то это делал, на эту администрацию в деле урегулирования конфликта на Украине не приходится. Не надеяться пока или не надеяться уже, узнаем через 50 дней.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иван Тимофеев, директор Российского совета по международным делам:

— Основные выводы из выступления Трампа применительно к эскалации санкций следующие.

Трамп разочарован в диалоге с Россией по Украине. Россия не соглашается на заморозку конфликта на условиях США и Украины.

Резко возрастает вероятность прохождения законопроекта Линдси Грэма. Среди прочего билль создает правовой механизм так называемых вторичных тарифов, то есть пошлин до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и иное сырье. Президент США может вводить такие пошлины и без Конгресса, используя свои полномочия по IEEPA. Но с принятием законопроекта обе ветви власти будут действовать более согласованно, а сам механизм станет очередной ячейкой в паутине законов о санкциях в отношении России.

Трамп сможет по своему усмотрению калибровать размер вторичных тарифов. Это может быть и 100%, и 500%. Добавим от себя, что он сможет настраивать такие тарифы по-разному в отношении различных стран в зависимости от отношений с ними. Например, в отношении Индии они могут быть ниже, а Китая — выше. А могут быть одинаковыми.

Опыт санкций против Ирана показывает, что в отношении тех стран, которые снижали закупки иранской нефти, вводились исключения, то есть они поощрялись за свое «правильное поведение». С большой вероятностью бунта стран мирового большинства в связи с возможными «вторичными тарифами» мы не увидим. Трамп давит и союзников, и мировое большинство новыми пошлинами с апреля. И практически все идут на уступки. Осторожность проявляет и Китай. Так что краткосрочным эффектом вторичных тарифов может быть снижение закупок российского сырья хотя бы для того, чтобы не злить Трампа. Либо закупки будут осуществляться с более высокой премией за риск. Вписываться по-серьезному за Россию мировое большинство пока не готово, хотя на уровне деклараций говорятся правильные вещи.

Трамп дает 50 дней для достижения договоренностей по Украине. То есть, по сути, предъявляет ультиматум. Очевидно, что Россия на его выполнение не пойдет. То есть вторичные тарифы можно считать базовым и весьма вероятным сценарием. В руках у Москвы есть свои козыри, пусть и немногочисленные. К тому же к жесткому сценарию у нас явно готовы. На руку России — дефицит сырья на мировых рынках и отлаженные схемы поставок.

Скорее всего, мы видим завершение попытки переговоров по Украине. Наряду с санкциями будут усилены поставки вооружений Киеву. Россия, со своей стороны, продолжит военное давление на Украину.

Мы вновь возвращаемся к ситуации, когда на Западе надеются на слом России из-за санкций. А в России — на сокрушение Украины вкупе с внутренними проблемами на Западе. Три прошедших года показали условность таких предположений. Как и прежде, Россию вряд ли удастся сбить со взятого курса санкциями. Военные действия получают новую подпитку на долгосрочную перспективу.

Не совсем понятен оптимизм на наших биржах. Да, санкции не введены немедленно, чего многие ожидали. Но вот сама структура риска вновь усугубляется. Поэтому текущий рост представляется краткосрочным. Тем, кто готовился к скорой отмене санкций, придется подождать.

Фото: Михаил Варушичев / Росконгресс

Тимофей Бордачёв, профессор НИУ «Высшая школа экономики»:

— В театре или кино «отыграть сцену» значит достоверно исполнить роль, показав свое актерское мастерство через передачу эмоций, характера персонажа и развивая сюжет — Дональд Трамп с этим очень прилично справляется. Складывается впечатление, что он понимает: решительные действия в отношениях между сверхдержавами опасны и поэтому невозможны — они могут привести к непоправимому. Трамп этого совершенно не хочет, исключает для себя в принципе. У него есть понимание, что дипломатическая борьба будет продолжаться практически бесконечно, простых развязок быть не может. Однако процесс должен продолжаться, а публику надо развлекать.

Поэтому он заменяет решительную политику субститутами — перевести поставки вооружений на НАТО, создать новую схему финансирования поддержки Киева, поиграть угрозами тарифов для России и торгующих с ней стран. Иными словами, постоянно заполнять политическое пространство какими-то делами, которые избавляют от ощущения бездействия и безнадеги, неспособности США решить вопрос. Через 50 дней, если результатов на переговорах по Украине не будет, он объявит о новом решении, переигрывающем предыдущие. Ни одно из таких заявлений нельзя считать окончательным и бесповоротным — в этом полное соответствие Трампа природе современной международной политики и его адекватность.

Фото: Страница Алексея Наумова в VK

Алексей Наумов, эксперт РСМД:

— Несколько примечательных моментов. Во-первых, Трамп дистанцируется от поставок оружия самостоятельно — он продает НАТО, а альянс поставляет Украине, прямых поставок нет. Во-вторых, не прояснена судьба наступательного вооружения, президент США говорил лишь о поставках комплексов Patriot. В-третьих, срок в 50 дней подозрительным образом совпадает с утечками американского издания Axios: якобы российский президент в телефонном разговоре с Трампом утверждал, что за 60 дней успеет достичь необходимых целей, и Вашингтон как раз предоставляет это время.

Очевидно, что в свете всего этого нельзя говорить о полном разрыве отношений США и России: для Трампа Украина лишь полигон для его миротворческой деятельности, и он не делает поддержку Киева приоритетом своей политики.

Это укладывается в «доктрину Трампа», которую недавно обозначил глава Пентагона Пит Хегсет: четко заявить об американском национальном интересе (перемирие, ради которого на другом театре военных действий Трамп готов давить даже на Израиль), ограниченное применение военной силы (продажа вооружений) и отказ от втягивания в бесконечные конфликты. Для Трампа это по-прежнему «война Байдена»: и потому что Москва, что Вашингтон по-прежнему нацелены наладить двустороннее взаимодействие.

Подготовила Елена Черненко