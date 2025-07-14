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«Это давление, а под давлением российское руководство не работает»

Российские эксперты — об ультиматуме Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, повторил, что разочарован позицией России по Украине, и дал Москве 50 дней на достижение мира. Иначе, пригрозил он, США введут «очень суровые» пошлины в отношении российских товаров — в размере 100%. “Ъ” попросил ведущих российских экспертов прокомментировать ультиматум Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

— Если выжать из выступления Дональда Трампа в Белом доме самую суть, получится вот что. Он по-прежнему ужасно не хочет превратиться в сторону конфликта, иными словами — вовлечься в него и полноценную конфронтацию с Россией на полную мощность. Отсюда бесконечное повторение того, что это «война Байдена», а не его война. С точки зрения Трампа, объявленное — очень умеренный, компромиссный подход.

  • Во-первых, обещанные пошлины (не санкции, это не его понятие) на российское сырье для крупных клиентов отсрочены до осени. Приглашение к переговорам, как и с другими.
  • Во-вторых, напрямую оружие Украине Вашингтон поставлять не будет — только через Европу и только за полную стоимость, которую европейцы же и заплатят. То есть в глазах Трампа это не прямое противостояние с Москвой, а опять-таки побуждение к переговорам.

Поток самовосхвалений и восторгов, равно как и неуемное подобострастие генсека НАТО Марка Рютте, оставим в стороне, это теперь такой ритуал.

Россия едва ли воспримет данный заход Трампа как приглашение к разговору. Это давление, а под давлением российское руководство не работает. И это ухудшение, хотя, наверное, и не кардинальное, военной ситуации для ВС РФ. Что вызывает понятную реакцию. Вступать в полемику Москва не будет, в этом нет никакого смысла. Разговор продолжается на фронтах. Вероятнее всего, можно сказать, что первый этап отношений с США при Трампе, продолжавшийся полгода, завершился. Когда наступит следующий и как он будет выглядеть, пока можно только гадать.

Фото: из личного архива

Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО:

— В заявлении Дональда Трампа для Москвы есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая в том, что итоговое решение вышло прогнозируемым и каких-то сюрпризов не случилось.

Как часто бывает в случае с Трампом, «тизер» его политики был интереснее основного «шоу». Европа хочет продолжать войну, она и продолжит за нее платить. Сам Трамп на более радикальные меры, предлагаемые ему «ястребиным» крылом его администрации, пока не пошел. Стало быть, перспективы диалога с американцами сохраняются.

Плохая новость в том, что за полгода пребывания в Белом доме Трамп так и не вник в позицию России, не понял аргументы президента Владимира Путина.

Кажется, он вообще не много понял про этот конфликт, как будто многочисленные поездки Стива Уиткоффа в Москву прошли мимо него.

Главное, что без урегулирования этого конфликта и конструктивных отношений с Москвой ключевые пункты его президентской программы обновления Америки не могут быть выполнены.

Трамп о «суровых пошлинах» на товары из России и поставках оружия Украине. Главное

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Либо он действительно считает, что украинский конфликт возможно решить таким незатейливым способом, выставив перед сторонами дедлайн. Либо ему все это в действительности неинтересно и он просто сотрясает воздух по поводу каждого конфликта в мире, раздает на все стороны обещания все и везде уладить, зная, что за это никакого спроса с него не будет: американский избиратель не по этим вопросам будет судить о его эффективности как президента. Сложно сказать какой из вариантов хуже. Очевидно только, что надеяться, если кто-то это делал, на эту администрацию в деле урегулирования конфликта на Украине не приходится. Не надеяться пока или не надеяться уже, узнаем через 50 дней.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иван Тимофеев, директор Российского совета по международным делам:

— Основные выводы из выступления Трампа применительно к эскалации санкций следующие.

  • Трамп разочарован в диалоге с Россией по Украине. Россия не соглашается на заморозку конфликта на условиях США и Украины.
  • Резко возрастает вероятность прохождения законопроекта Линдси Грэма. Среди прочего билль создает правовой механизм так называемых вторичных тарифов, то есть пошлин до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и иное сырье. Президент США может вводить такие пошлины и без Конгресса, используя свои полномочия по IEEPA. Но с принятием законопроекта обе ветви власти будут действовать более согласованно, а сам механизм станет очередной ячейкой в паутине законов о санкциях в отношении России.
  • Трамп сможет по своему усмотрению калибровать размер вторичных тарифов. Это может быть и 100%, и 500%. Добавим от себя, что он сможет настраивать такие тарифы по-разному в отношении различных стран в зависимости от отношений с ними. Например, в отношении Индии они могут быть ниже, а Китая — выше. А могут быть одинаковыми.

    • Опыт санкций против Ирана показывает, что в отношении тех стран, которые снижали закупки иранской нефти, вводились исключения, то есть они поощрялись за свое «правильное поведение».

  • С большой вероятностью бунта стран мирового большинства в связи с возможными «вторичными тарифами» мы не увидим. Трамп давит и союзников, и мировое большинство новыми пошлинами с апреля. И практически все идут на уступки. Осторожность проявляет и Китай. Так что краткосрочным эффектом вторичных тарифов может быть снижение закупок российского сырья хотя бы для того, чтобы не злить Трампа. Либо закупки будут осуществляться с более высокой премией за риск. Вписываться по-серьезному за Россию мировое большинство пока не готово, хотя на уровне деклараций говорятся правильные вещи.
  • Трамп дает 50 дней для достижения договоренностей по Украине. То есть, по сути, предъявляет ультиматум. Очевидно, что Россия на его выполнение не пойдет. То есть вторичные тарифы можно считать базовым и весьма вероятным сценарием. В руках у Москвы есть свои козыри, пусть и немногочисленные. К тому же к жесткому сценарию у нас явно готовы. На руку России — дефицит сырья на мировых рынках и отлаженные схемы поставок.
  • Скорее всего, мы видим завершение попытки переговоров по Украине. Наряду с санкциями будут усилены поставки вооружений Киеву. Россия, со своей стороны, продолжит военное давление на Украину.

    • Мы вновь возвращаемся к ситуации, когда на Западе надеются на слом России из-за санкций. А в России — на сокрушение Украины вкупе с внутренними проблемами на Западе.

  • Три прошедших года показали условность таких предположений. Как и прежде, Россию вряд ли удастся сбить со взятого курса санкциями. Военные действия получают новую подпитку на долгосрочную перспективу.
  • Не совсем понятен оптимизм на наших биржах. Да, санкции не введены немедленно, чего многие ожидали. Но вот сама структура риска вновь усугубляется. Поэтому текущий рост представляется краткосрочным. Тем, кто готовился к скорой отмене санкций, придется подождать.

Фото: Михаил Варушичев / Росконгресс

Тимофей Бордачёв, профессор НИУ «Высшая школа экономики»:

— В театре или кино «отыграть сцену» значит достоверно исполнить роль, показав свое актерское мастерство через передачу эмоций, характера персонажа и развивая сюжет — Дональд Трамп с этим очень прилично справляется. Складывается впечатление, что он понимает: решительные действия в отношениях между сверхдержавами опасны и поэтому невозможны — они могут привести к непоправимому. Трамп этого совершенно не хочет, исключает для себя в принципе. У него есть понимание, что дипломатическая борьба будет продолжаться практически бесконечно, простых развязок быть не может. Однако процесс должен продолжаться, а публику надо развлекать.

Мировые СМИ о поставках американского оружия Украине

Поэтому он заменяет решительную политику субститутами — перевести поставки вооружений на НАТО, создать новую схему финансирования поддержки Киева, поиграть угрозами тарифов для России и торгующих с ней стран. Иными словами, постоянно заполнять политическое пространство какими-то делами, которые избавляют от ощущения бездействия и безнадеги, неспособности США решить вопрос. Через 50 дней, если результатов на переговорах по Украине не будет, он объявит о новом решении, переигрывающем предыдущие. Ни одно из таких заявлений нельзя считать окончательным и бесповоротным — в этом полное соответствие Трампа природе современной международной политики и его адекватность.

Фото: Страница Алексея Наумова в VK

Алексей Наумов, эксперт РСМД:

— Несколько примечательных моментов. Во-первых, Трамп дистанцируется от поставок оружия самостоятельно — он продает НАТО, а альянс поставляет Украине, прямых поставок нет. Во-вторых, не прояснена судьба наступательного вооружения, президент США говорил лишь о поставках комплексов Patriot. В-третьих, срок в 50 дней подозрительным образом совпадает с утечками американского издания Axios: якобы российский президент в телефонном разговоре с Трампом утверждал, что за 60 дней успеет достичь необходимых целей, и Вашингтон как раз предоставляет это время.

Очевидно, что в свете всего этого нельзя говорить о полном разрыве отношений США и России: для Трампа Украина лишь полигон для его миротворческой деятельности, и он не делает поддержку Киева приоритетом своей политики.

Это укладывается в «доктрину Трампа», которую недавно обозначил глава Пентагона Пит Хегсет: четко заявить об американском национальном интересе (перемирие, ради которого на другом театре военных действий Трамп готов давить даже на Израиль), ограниченное применение военной силы (продажа вооружений) и отказ от втягивания в бесконечные конфликты. Для Трампа это по-прежнему «война Байдена»: и потому что Москва, что Вашингтон по-прежнему нацелены наладить двустороннее взаимодействие.

Подготовила Елена Черненко

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