Трамп анонсировал «успешное завершение» конфликта между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что он решил «еще один вопрос» — конфликт между Арменией и Азербайджаном скоро успешно урегулируется.

«И мы решили еще один вопрос. Тот, который, между Арменией и Азербайджаном. Похоже, это должно завершиться, успешно завершиться. Мы работаем», — сказал он встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Трансляция велась на Youtube-канале резиденции.

11 июня Госдеп США подтверждал, что Вашингтон принимает усилия для достижения стабильности на Южном Кавказе. Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду на скоро заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.