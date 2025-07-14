В Уфе экс-директор компании предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Бывший директор управляющей компании «Трест жилищного хозяйства» предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе (чч. 3, 4 ст. 204 УК РФ), сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с марта по июнь 2023 года фигурант уголовного дела получил предложение от руководителя подразделения ресурсоснабжающей организации снизить сумму взыскиваемых ею пеней. За это представитель компании попросил 10,5 млн руб.

Обвиняемый передал через посредника 5,5 млн рублей под видом оплаты юридических услуг. Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении получателя денег и посредника также возбуждены уголовные дела, их рассматривает суд.

Наталья Балыкова