Под Саратовом под суд пойдет директор НКО за кражу гранта на приют для животных

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 47-летнего гендиректора организации, оказывающей услуги по содержанию животных. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в декабре 2022 года автономная некоммерческая организация фигуранта получила грант в 1,5 млн руб. из регионального бюджета на развитие приюта для животных. Заключенное с Управлением ветеринарии Саратовской области соглашение предусматривало возведение фирмой в позапрошлом году дополнительных вольеров и создание ветеринарного пункта.

При этом фигурант не собирался выполнять условия подписанного документа. С апреля 2023 года по январь 2024 года он передавал сотрудникам Управления ветеринарии подложные документы, которые якобы подтверждали выполненные работы и освоение средств.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. По постановлению суда следствие арестовало имущество фигуранта на сумму свыше 800 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов