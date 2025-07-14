«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главная интрига дня заключалась в выступлении американского президента Дональда Трампа. Он прокомментировал ситуацию с украинским вопросом и развитием отношений с Российской Федерацией. Никаких существенных заявлений, которые бы принесли дополнительные риски для российской экономики или военно-политической ситуации Трамп не сделал. Президент США заявил о том, что если после 50 дней переговорного процесса не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине, он будет вводить санкции по отношению к Москве и ее партнерам. Как отреагировал российский рынок? На что рассчитывать инвесторам? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Трамп постоянно отодвигает введение каких-либо жестких тарифов. На рынке уже назвали механизм его действий TACO Тrade (Trump Always Chickens Out). То есть президент США начинает очень активно угрожать, потом делает определенный шаг назад, отступает, и американский рынок акций в итоге идет вверх. Он находится на рекордных значениях в результате таких его действий в тарифных отношениях со странами-торговыми партнерами. Похоже, он решил применить такую тактику и на геополитическом фронте. Что это означает для российских активов? Российские нефтегазовые компании — в лидерах роста. «Газпром», «Новатэк» — +4%. Это значит, что именно нефтегазовый, энергетический сегмент Российской Федерации, будет номер один в случае стабилизации ситуации. А это рано или поздно наступит, поэтому все значения, на которых был индекс Мосбиржи на прошлой неделе, это минимальные уровни, на которых просто нужно входить и держать российские активы.

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