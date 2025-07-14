Ничего личного — только бизнес

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в Большом Савино может появиться отдельный бизнес-терминал. По данным источника, его могут возвести на ул. Аэродромной на месте старого аэровокзала, который был демонтирован в прошлом году. Строительством объекта может заняться АО «Международный аэропорт Пермь». В «Новапорте», который управляет пермским аэровокзалом, эту информацию комментировать пока не готовы. Ранее СМИ сообщали о различных планах реновации территории снесенного аэровокзала. Отдельные бизнес-терминалы существуют в нескольких крупных городах РФ. Эксперты говорят, что спрос на услуги бизнес-класса в сфере авиаперевозок есть, но сомневаются в целесообразности строительства в Перми отдельного терминала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На месте старого терминала Большого Савино по ул. Аэродромной может появиться отдельный бизнес-зал для VIP-пассажиров. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, у краевых властей и оператора пермского аэропорта есть обоюдное желание, чтобы на территории воздушной гавани оказывался наиболее полный набор услуг бизнес-класса. Он пояснил, что параметры проекта (технические и финансовые) находятся в стадии обсуждения, поэтому говорить о них пока рано. Собеседник уточнил также, что проектирование и строительство объекта будет финансировать группа «Новапорт».

Вчера «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс сообщил, что на месте старого терминала планируют построить дополнительное здание для обслуживания пассажиров. «В настоящее время идет согласование концептуальных решений и разработка технического задания на проектирование», — сообщило министерство транспорта.

На запрос «Ъ-Прикамье» о параметрах и сроках реализации возможного проекта бизнес-терминала в пресс-службе краевого минтранса не ответили. В «Новапорт Холдинг» (основной владелец аэропорта Пермь) пояснили, что прокомментировать планы реконструкции участка бывшего терминала будут готовы позже, после обсуждения деталей с краевыми властями.

«Старый» терминал представлял собой двухэтажное здание общей площадью более 4 тыс. кв. м, построенное в 1967 году. Его заменил новый терминал площадью почти 30 тыс. кв. м и стоимостью 5 млрд руб., возведенный в 500 м от старого. Нынешний терминал аэропорта, построенный «Новапортом», сдали в эксплуатацию в 2017 году. Спустя год бывшее здание Большого Савино законсервировали. Продавать его не собирались, поскольку участок под терминалом относили к зоне перспективного развития аэропорта. В частности, рассматривался вариант размещения в нем подразделений ГИБДД или дополнительной зоны ожидания, но ни один проект реализован не был. Летом 2024 года неис­пользуемый объект начали демонтировать. Предполагалось, что освободившийся участок в будущем может использоваться для стоянки судов или под размещение грузового хаба. Позже стало известно, что от нового терминала аэропорта Пермь до старого планируется построить пешеходный участок и реконструировать автомобильную дорогу по ул. Аэродромной от шоссе Космонавтов до терминала.

Стоит отметить, что за первое полугодие текущего года пассажиропоток Большого Савино значительно вырос. Согласно данным АО «Международный аэропорт Пермь», он составил более 89,3 тыс. человек, что на 45% выше аналогичного периода предыдущего года. При этом услуги по авиаперевозкам бизнес-класса, по данным сервисов по продаже авиабилетов, на рейсах в Пермь и из Перми на данный момент предоставляет только «Аэрофлот».

Отметим, отдельные бизнес-терминалы существуют в нескольких аэропортах России, включая Шереметьево (Москва), Платов (Ростов-на-Дону), Кольцово (Екатеринбург) и Казань. Как правило, они предполагают наличие VIP-зала. Для пассажиров бизнес-терминалов доступны дополнительные услуги, еда и алкоголь, а также доставка к воздушному судну и от него на специальных микроавтобусах. Посещение бизнес-лаунджа в составе аэровокзала доступно в московских аэропортах Домодедово и Внуково, а также в Пулково (Санкт-Петербург), Храброво (Калининград), Курумоч (Самара), Емельяново (Красноярск), Толмачево (Новосибирск).

Директор АО «Авиакомпания „Геликс“» Вадим Балдин говорит, что спрос на услуги бизнес-класса в отрасли аэропортового обслуживания, безусловно, есть, но нужен ли для их оказания отдельный терминал — вопрос. «В данном случае необходимо будет решить проблему с логистикой,— отмечает он.— Когда в пермском аэропорту заработают телетрапы, то попасть на борт, если мы говорим о регулярных рейсах, можно будет только через них. То есть клиента так или иначе нужно будет довезти до „общего здания“. Строить отдельный терминал исключительно для пассажиров бизнес-джетов, думаю, смысла нет, поскольку доля таких рейсов в общем трафике аэропорта крайне незначительна».

Анастасия Леонтьева, Дмитрий Астахов