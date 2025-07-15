Жизнь генома после смерти

Конституционный суд (КС) РФ подтвердил, что родственники покойного обвиняемого или подозреваемого имеют право на доступ к материалам находящейся в уголовном деле генетической экспертизы. Санкцию на знакомство с такой информацией должен дать следователь, но он не вправе произвольно и немотивированно отказать, разъяснил суд. Вопрос далеко не частный, говорит эксперт, умершие все чаще оказываются в фокусе расследований преступлений прошлых лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прямой доступ к геномной информации не предусмотрен, однако сторона защиты не должна быть лишена возможности опровергать достоверность ее происхождения, разъяснил КС

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Прямой доступ к геномной информации не предусмотрен, однако сторона защиты не должна быть лишена возможности опровергать достоверность ее происхождения, разъяснил КС

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

КС РФ подтвердил право родственников умершего на доступ к сведениям, связанным с обработкой его геномной информации: он может быть получен с разрешения следователя «посредством заявления ходатайств, в удовлетворении которых нельзя произвольно и немотивированно отказать». Такое разъяснение суд дал в определении, которое вынесено по жалобе жителя Марий Эл Олега Лаптева. Заявитель добивается расследования обстоятельств, связанных с гибелью его брата. Тот служил в милиции и в январе 2011 года был задержан по подозрению в изнасиловании, а спустя два дня найден повешенным в камере ИВС МВД.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство и, вопреки требованиям родственников погибшего, отказались возбуждать уголовное дело.

Полагая, что доказательства преступления сфальсифицированы, семья Лаптевых пыталась получить от экспертно-криминалистического центра МВД и следственных органов сведения, связанные с обработкой геномной информации по этому уголовному делу, а также выяснить, устанавливалась ли причастность погибшего к другим преступлениям. Однако правоохранители отказались предоставить им эти сведения. Суды впоследствии признали такой отказ правомерным. После этого Олег Лаптев обратился в КС с просьбой проверить нормы закона о государственной геномной регистрации, в соответствии с которыми право на использование такой информации имеют суды и правоохранительные органы, а также положения УПК, в соответствии с которыми данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя.

Олега Лаптева можно считать своего рода рекордсменом: это уже минимум четвертое решение КС, вынесенное по его жалобам. Так, в 2014 году по его запросу КС запретил скрывать от граждан под предлогом секретности обстоятельства гибели их близких. В своих отказных определениях по жалобам заявителя суд также не один раз корректировал практику применения законов. На этот раз КС не нашел оснований для дисквалификации спорных норм, но при этом подтвердил право родственников обвиняемого или подозреваемого на доступ к результатам генетической экспертизы.

Находящаяся в федеральной базе данных геномная информация фактически рассматривается как служебная и прямой доступ к ней не предусмотрен, отмечается в решении суда.

Но сторона защиты не должна быть лишена возможности опровергать достоверность ее происхождения, тем более что в силу высокой доказательственной значимости совпадений генетических профилей что-либо иное вряд ли позволит ставить такие результаты под сомнение. Для этого, настаивает суд, стороне защиты должны быть доступны сведения об обстоятельствах получения информации и ее обработки. Отказывать в предоставлении таких данных нельзя. КС полагает, что в самом уголовном деле должна содержаться вся необходимая информация, позволяющая стороне защиты оценивать соответствующее доказательство. В крайнем случае «предоставление таковой может быть обеспечено посредством заявления ходатайств, в удовлетворении которых нельзя произвольно и немотивированно отказать».

Вопрос о доступе родственников покойных обвиняемых и подозреваемых к материалам геномной экспертизы далеко не частный, говорит Екатерина Ходжаева, кандидат социологических наук, исследователь уголовной юстиции. В последние годы руководством Следственного комитета России поставлены на особый контроль раскрытия дел по убийствам прошлых лет, и статистика показывает, что все чаще виновными в таких преступлениях признаются уже умершие лица.

Например, если умирает один из свидетелей, остальные могут внезапно вспомнить новые подробности. Такие дела следователи направляют в суд, и если родственники умершего обвиняемого не возражают, суды дела прекращают.

Отдельно статистика по основаниям для прекращения дел не ведется, но в целом данные показывают, что, например, по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть) число дел, прекращенных по нереабилитирующим основаниям, за последние пять лет выросло более чем в три раза — с 1,6% от общего количества дел в 2020 году до 6,6% в 2024-м. Поэтому вопросы защиты прав уже умерших обвиняемых более чем актуальны, констатирует эксперт.

Анастасия Корня