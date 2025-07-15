В первой половине 2025 года реализация крепкого алкоголя сократилась

Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе—июле 2025 года снизились на 12,9%, до 97,3 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% снизились на 2,1%, до 56,8 млн дал. Так, в сегменте водки сокращение реализации составило 5%, до 35,16 млн дал, коньяков — на 10,5%, до 6,1 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 89,1%, до 956,9 тыс. дал.

Рост наблюдается только у ликероводочных изделий — на 14,9%, до 8,68 млн дал, и других спиртных напитков — на 3,9%, до 6,8 млн дал.

По подсчетам аналитиков РАТК также снижение наблюдается у всех категорий вин. Реализация виноградного вина сократились 1,6%, до 27,1 млн дал, игристого — на 3,6%, до 9,6 млн дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта (ЭС) — на 61,6%, до 121,2 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с ЭС — на 10,1%, до 687,5 тыс. дал, ликерных вин — на 12,2%, до 584,1 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции упали на 74,6%, до 1,43 млн дал.

Владимир Комаров