Смена фокуса

«Коммерсантъ Стиль» разбирается, что движет трендом на «умный» уход за собой, какие технологии стоят за ним и почему профессионалы продолжают относиться к нему с осторожностью.

Индустрия красоты — одна из немногих, где инновации не встречают сопротивления: все, что может дать коже, волосам и телу дополнительный ресурс, охотно принимается аудиторией. В 2025 году тренд на домашнюю аппаратную косметологию продолжает расти. На стыке косметики, эстетической медицины и цифровых интерфейсов формируется новый рынок — персонализированный, технологичный и пока не до конца проверенный.

По прогнозу исследовательской и консалтинговой компании Grand View Research, рынок домашних гаджетов достигнет $12,7 млрд в 2025 году с ежегодным приростом более 18%.

Ответ на новые потребности

Мы видим, что повестка сместилась с антиэйджа как борьбы со старением к проэйджу, телесной грамотности и профилактике. Уход — это не маска, а вложение в долговечность, ментальное спокойствие и автономию. Отсюда рост интереса к гаджетам, которые дают ощущение контроля и «научного» подхода.

Переход к осознанному и независимому уходу — прямое следствие пандемийных лет и цифровизации быта. Потребитель сегодня ищет не просто крем, а решение, не просто уход, а протокол, способный быть гибким, индивидуальным, адаптивным. Гаджеты обещают это: микротоки, светодиодная терапия, EMS-миостимуляция, RF-лифтинг, биоплазма, ультразвук, нанотоки. Все дома, в удобном темпе, без записи в клинику.

Так, например, компактный массажер KIO от WAU с функциями EMS, RF и LED предлагает пользователям комплексный домашний уход, способный помочь в борьбе с дряблой кожей, целлюлитом, локальными жировыми отложениями и растяжками, то есть с теми проблемами, которые традиционно требуют профессионального вмешательства.

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Больше света, меньше доказательств

Большинство устройств работают на стыке микро- и нанотоков, светотерапии, RF-энергии, вибраций, ультразвука. Утверждается, что они улучшают микроциркуляцию, повышают тонус тканей, снижают воспаление, усиливают проникновение активов.

Однако доказательная база в лучшем случае неполная. Основная проблема — отсутствие крупных слепых клинических испытаний. Производители часто ссылаются на исследования, проведенные собственными лабораториями или на малых выборках.

Типичный пример — микротоковая терапия. Она действительно применяется в клиниках, но мощность домашних гаджетов в разы ниже и, по мнению многих дерматологов, не оказывает клинически значимого эффекта.

Тем не менее бренды продолжают развиваться. Компания ZIIP, например, выпускает нанотоковые устройства для лечения акне и пигментации. Внутренние исследования обещают снижение воспаления на 62% за 12 недель, но данные не опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Трихология выходит в массовый уход

Рост интереса к здоровью волос и кожи головы не случайность. По данным Всемирного общества трихологии (World Trichology Society), свыше 1,6 млрд человек сталкиваются с выпадением или истончением волос, что превращает трихологию в один из самых быстрорастущих сегментов красоты.

Домашние устройства типа Foreo FAQ302 с красным светом, электростимуляцией и механическим массажем предлагают комплексное решение. Подобные технологии активируют рост волос, стимулируют кровообращение и улучшают состояние кожи головы.

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Интересный пример — японский Denki Bari Brush, который активно продвигают стилисты в Голливуде. Аппарат оснащен 32 подвижными элементами, совмещающими низкочастотную стимуляцию, RF-лифтинг и LED-терапию. Такая комбинация способствует восстановлению тканей кожи головы, укреплению корней и активации роста волос. Разработанный с опорой на современные знания в трихологии, он обещает эффект, сопоставимый с профессиональными процедурами, но при этом удобен для домашнего использования — 10 минут в день.

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Голливудский эффект

Домашняя косметология получает дополнительный импульс благодаря звездному доверию. Помните селебрити в красных космических LED-масках?

Клиенты голливудских экспертов Шани Дарден (Джессика Альба, Шей Митчелл) и Ванессы Ли (Клои Кардашьян, Карди Би) активно демонстрируют свои гаджеты в соцсетях, превращая уход в контент и ритуал.

LED-маски от CurrentBody, например, использовали визажисты Веры Стеймберг и Мелиссы Эрнандес перед «Золотым глобусом» 2025 года — на Зои Салдане и Майки Мэдисон. Устройства NuFACE, дающие так называемый лифтинг за 5 минут, есть в арсенале Дженнифер Энистон и Миранды Керр. Минди Калинг готовилась к «Оскару-2024» с помощью гуа-ша от Mount Lai — бренда, основанного на традициях китайской медицины.

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Это не просто селебрити-маркетинг — это новый медиатор доверия. Гаджеты становятся частью ухода тех, кто регулярно оказывается перед камерами. Но и они подчеркивают: ни одно устройство не работает в одиночку.

Домашний уход как часть гибридной системы

Как и в любой сфере, где технологии опережают регуляцию, главная задача — разобраться в механизмах действия, понять границы эффективности и задать правильные вопросы.

Домашний гаджет — это не замена специалисту, а продолжение его работы. И чем грамотнее мы будем подходить к выбору и использованию, тем меньше в уходе останется от магии и больше — от понимания процессов.

Дарья Богомолова