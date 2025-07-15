Собственникам жилья советуют нотариуса

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) просит Минстрой внести поправки в законопроект, согласно которому предполагается обязать собственников подписывать письменное согласие на избрание в совет многоквартирного дома, усилив документ нотариальным заверением или электронной цифровой подписью. Это может затруднить действия недобросовестных управляющих компаний, но повлечет дополнительные расходы для собственников, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Никиты Чулочникова от 9 июля главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой не принимать в текущей редакции законопроект о совершенствовании деятельности совета многоквартирного дома (МКД). Документ поступил на рассмотрение в Госдуму в мае. Он вносит поправки к ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, предлагая не допускать избрание собственников помещений в МКД в совет дома без их письменного согласия и последующего размещения этого документа в региональной информационной системе.

Вместо этого АКОН предлагает заверять письменное согласие на вступление в совет МКД у нотариуса либо подписывать документ электронной цифровой подписью, а также предоставить собственникам техническую возможность для размещения документов в ГИС ЖКХ. В Минстрое подтвердили “Ъ” получение обращения, в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, инициирующем законопроект, не прокомментировали инициативу.

Предложенная законодательная инициатива, по мнению членов АКОН, содержит правовые неопределенности и расхождения, которые «резко снижают позитивный эффект и могут в будущем привести к проблемам правоприменения», говорится в письме.

Чтобы избежать фальсификации протоколов общих собраний собственников, необходимо скорректировать и доработать законопроект, «создав заслон номинальным назначениям председателями советов домов без ведома собственников», чем зачастую пользуются недобросовестные участники рынка для реализации всевозможных мошеннических схем, уточняет Никита Чулочников.

Предложения АКОН позволят исключить избрание в совет дома случайных людей, считает гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Василий Булгаков. Обычное письменное согласие — это скорее полумера, которая не решает проблему, ведь подделать подпись на бумаге для мошенников не составит труда, в то время как нотариальное заверение или использование цифровой подписи как минимум сильно затруднит действия недобросовестных лиц, соглашается управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

В целом фальсификации документов — распространенная проблема в управлении многоквартирными домами, напоминает Василий Булгаков.

Чаще всего к этому прибегают УК или аффилированные с ними лица для продления договоров на обслуживание без конкуренции, манипуляций с финансированием ремонтных работ и услуг и утверждения «удобных» решений для УК, но не собственников помещений, отмечает он. Также протоколы подделывают для утверждения завышенных тарифов на содержание и ремонт, введения новых «целевых сборов», решения об использовании общего имущества, например сдачи в аренду подвалов или фасадов под рекламу без ведома и согласия на то жителей, добавляет Руслан Сырцов. Точной всероссийской статистики в этом сегменте нет, потому что многие случаи даже остаются невыявленными и не доходят до суда, отмечает эксперт.

Заместитель гендиректора УК «Аструм-Москва» (входит в ГК «Гранель») Валентина Тугушева указывает, что обязательство заверять согласие кандидата в состав совета дома нотариально понесет дополнительные финансовые и временные затраты, а электронную подпись и вовсе «специально для этого оформлять никто не будет». Также это потребует решения технических вопросов с загрузкой документов в ГИС ЖКХ и повлечет некоторые расходы для собственников, добавляет Руслан Сырцов. Однако, подчеркивает эксперт, эти затраты несопоставимы с тем ущербом, который наносят мошеннические схемы с фиктивными советами многоквартирных домов.

Дарья Андрианова