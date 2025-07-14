В Пензе заметили ночью на улице голого малыша, прокуратура начала проверку

Прокуратура приступила к проверке по факту нахождения малолетнего ребенка без одежды ночью на улице Пензы без присмотра родителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В сети появилась информация, что около часа ночи на ул. Славы в Пензе находился маленький ребенок, на котором не было одежды. На вид ему около трех лет. Взрослых рядом с ребенком не было. Очевидцы запечатлели его на видео, которое опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Прокуратура устанавливает законных представителей указанного ребенка, все обстоятельства случившегося. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов