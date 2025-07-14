В Черноземье 15 июля будет облачно, от +17°С до +31°С

Во вторник, 15 июля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от +17°С до +31°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток осадков ожидается. Ночью будет малооблачно, температура составит до +17°C. Днем будет переменная облачность, до +31°C.

В Воронеже ночью синоптики прогнозируют облачно, временами дождь, до +19°C. Днем будет облачно с прояснениями, временами ожидают небольшой дождь до +28°C.

В Курске на протяжении суток прогнозируются переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до +18°C, днем поднимется до +28°C.

В Липецке на протяжении суток будет облачно, ожидается дождь. В темное время суток температура составит до +18°C, днем — до +26°C.

В Орле ночью будет малооблачно, без осадков, температура составит до +16°C. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура поднимется до +27°C.

В Тамбове на протяжении суток будет облачно с дождем. В темное время суток температура снизится до +18°C, днем поднимется до +27°C.