Гастрономические новости

В карельском вкусе

Кокосовый лохикейто с форелью и мидиями, запеченные ребра дикого кабана в тажине, кажемские калитки с дикими ягодами и другие специалитеты можно попробовать в ресторане «Руна» в карельском бутик-отеле «Заонежье». В концепции ресторана шеф-повар Александр Марон соединил традиционную северную кухню с актуальными гастрономическими трендами и рецептами из разных стран. Основное меню постоянно дополняется сезонными продуктами и блюдами из того, что поймали местные рыбаки и охотники, собрали травники и грибники. Ресторан открыт не только для гостей отеля: в «Руну» можно заглянуть по пути в Кижи или другие уголки Заонежья, чтобы пообедать, выпить чашку спешлти-кофе или церемониальной матчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо в ресторане «Руна»

Фото: пресс-служба ресторана «Руна» Блюдо в ресторане «Руна»

Фото: пресс-служба ресторана «Руна»

В располагающей атмосфере

С февраля на Большой Полянке работает Uclad Space — пространство, которое объединило гастрономию, дизайн и искусство. Здесь можно познакомиться с изделиями бренда Uclad, купить понравившиеся изделия: предметы мебели, элементы декора и аксессуары, посидеть в кофейне, посетить винный бар или концепт-стор, предлагающий произведения российских авторов. Место притягивает приятной атмосферой, в которой хочется остаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пространство Uclad Space

Фото: Uclad Space Пространство Uclad Space

Фото: Uclad Space

Дары Приморья

Бренд-шеф пятизвездного отеля Vladivostok Grand Hotel & SPA (входит в альянс Rodina Hotels & Resorts) Андрей Матюха внес свой вклад в превращение города в гастрономическую столицу Дальнего Востока. Он разработал обновленное меню ресторана AquaTerra, концепция которого строится на сочетании даров моря и полей Приморского края. Вдохновившись чистыми вкусами, шеф создал блюда из местных продуктов и предложил авторскую подачу. Среди хитов — галантин из осьминога с желтыми томатами, жареная цветная капуста в остром песто, классический бефстроганов с грибным соусом, томленая грудинка с сельдереем, палтус с цитрусовым дайконом. Презентация нового меню состоялась 10 июля и стала настоящим гастрономическим событием: первые гости попробовали кефирный сыр с огуречным рагу, десерт из фундука с кофейным мороженым и другие оригинальные блюда.

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В стиле Дали

В тщательно отремонтированном старомосковском особняке в Сивцевом Вражке, где разместилось интерьерное ателье «Частная резиденция», можно купить интересный предмет интерьера — кресло Babou от Paolo Castelli. Созданное итальянскими мастерами, оно привлекает внимание конструкцией и элегантным графическим рисунком, навеянным творчеством художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

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Спинка кресла выполнена из стали и обтянута натуральной кожей. Сиденье изготовлено из морской фанеры и обтянуто тканью категории Outdoor Icon — той, что предназначена для использования вне помещений. В таком кресле приятно расслабиться с чашкой кофе, бокалом хорошего вина или стаканом прохладного лимонада в летний день.

Под открытым небом

Итальянская фабрика Ethimo представляет уличную мебель Patio, созданную дизайнерами Zanellato/Bortotto. Эту коллекцию предметов, изготовленных для отдыха на свежем воздухе, отличают естественная красота тикового дерева и необычное плетение. Здесь современный дизайн сочетается с традиционными ремесленными техниками. Название линейки и арочное плетение отсылают к испанским традиционным внутренним дворикам (патио) с бассейнами и фонтанами. Дизайнеры черпали вдохновение, изучая самые разные плетения и узоры — архитектурные орнаменты, рисунки тканей, декор предметов мебели, интерьеры — во время путешествия по этой стране.

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Patio — это эстетика, функциональность, природные материалы и формы. Коллекция подойдет для тех, кто, гурманствуя не только в еде, ценит комфорт и уют даже под открытым небом.

Новое Средиземноморье

На карте Замоскворечья появилась еще одна заметная гастрономическая точка — ресторан Nove. Это современная интерпретация средиземноморской кухни, где простота сочетается с вниманием к деталям, а знакомые вкусы приобретают авторский акцент. За кухню отвечает Мауро Панебьянко — шеф из Милана с многолетним опытом работы в самых известных заведениях. Он делает ставку на гастрономический минимализм: точные нюансировки, понятные сочетания, честные вкусы. В меню — свежее, деликатное и разнообразное Средиземноморье: морепродукты, паста, мясо, приготовленное на гриле, холодные и теплые закуски. И, конечно, авторские десерты.

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Интерьер ресторана сдержанный и спокойный — светлая палитра, природные материалы, минимализм, приглушенное освещение. Все устроено так, чтобы в фокусе оставались безупречный вкус и приятное общение.

Центральное место занимает открытая кухня, благодаря чему гости становятся наблюдателями и, более того, участниками кулинарного процесса.

Рецепт идеального утра

«Гранд Отель Европа» предлагает петербургский завтрак от шеф-повара Дениса Соболева.

Сет-меню объединило идеи классической русской кухни и современные гастрономические тенденции. Центральное место в нем занимает «императорская каша» — любимое блюдо Петра I, который, как известно, предпочитал простую пищу. Екатерина I готовила кашу царственному супругу из перловки на коровьем молоке, а в постные дни — на миндальном. Петр I, считавший перловую кашу сытной и полезной, ввел ее в рацион русской армии. Денис Соболев взял за основу рецепт каши, сохранившийся в записях Вильяма Похлебкина, а от себя добавил варенье из тыквы и украшение из лепестков миндаля.

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Ценителям современных трендов по душе придется тост краб—авокадо с яйцом пашот, голландским соусом и красной икрой. Еще одно блюдо — легкий фруктовый салат с пюре из сочного манго и хрустящими семенами чиа — зарядит энергией на весь день.

Не менее важным ингредиентом рецепта идеального утра стала возможность завтракать и любоваться великолепными видами Санкт-Петербурга, не покидая своего номера: изысканные блюда от шефа гостям «Гранд Отеля Европа» подадут прямо туда.

Уход в радость

Этим летом флорентийский бренд Marvis запустил новую линейку ополаскивателей для полости рта, которые превращают повседневный уход в удовольствие благодаря фантастическим вкусам. За эстетическую составляющую удовольствия отвечает культовый дизайн упаковки в винтажном стиле.

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Формула каждого из четырех ополаскивателей разработана для бережного, но эффективного воздействия, не содержит спирта и обогащена фтором, предотвращающим, как известно, образование кариеса. Ополаскиватель идеально подходит для использования после еды — он не только освежает дыхание, но и помогает нейтрализовать кислотную среду, защищая эмаль. Благодаря мягкому, но эффективному действию средство деликатно удаляет остатки пищи и надолго оставляет ощущение чистоты.

Эталонные бокалы

Коллекция бокалов и сосудов для вина 100 Points («100 баллов») — совместный проект Lalique и американского винного критика Джеймса Саклинга — получил такое название, потому что в своей работе Саклинг использует 100-балльную систему оценки вина. За 40 лет карьеры сомелье попробовал и оценил более 150 тыс. вин и все это время мечтал о собственной коллекции винного хрусталя. В 2012 году он предложил сотрудничество компании Lalique, в результате которого появился универсальный бокал 100 Points, который идеально подходит как для белого, так и для красного вина. Джеймсу Саклингу самому 100 Points настолько нравится, что одно время он путешествовал по миру с несколькими такими бокалами в чемоданчике, объясняя это тем, что «никогда не знаешь, где, когда и что будешь дегустировать, а правильный бокал очень важен для этого процесса». На производство одного 100 Points уходит пять дней, а над его созданием трудятся от 15 до 20 человек. У всех бокалов линейки есть небольшое расширение у основания, благодаря чему они не только прекрасно ложатся в руку — расширение позволяет непринужденно крутить бокал во время дегустации. Формы, объемы, изгибы и срезы чаш соответствуют запросу самого требовательного дегустатора, ищущего бокалы, способные гармонично раскрыть лучшие качества вина.