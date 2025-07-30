«Выйти за пределы повседневности»

На старой переделкинской даче, среди писательских особняков и высоких сосен, успешно развивается один из самых камерных гастрономических столичных проектов — Gimpel. Его придумал и реализовал Игорь Ланцман — человек с биографией ресторатора, эстетикой художника и подходом концептуалиста. Gimpel — это не совсем ресторан, скорее открытый дом, где каждая суббота превращается в гастрономический спектакль. Шефы приезжают на гастроли, гости сначала отправляются на экскурсию по Переделкино, а затем — за длинный стол под зеленой крышей беседки. Мы поговорили с Игорем о том, зачем строить ресторан во дворе собственного дома, почему в Gimpel не будет постоянного меню и как возродить дух богемной переделкинской жизни — без пафоса и музейной пыли.

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Фото: из личного архива Игоря Ланцмана Игорь Ланцман

Фото: из личного архива Игоря Ланцмана

Игорь, расскажите, с чего все началось. Почему именно Переделкино, почему именно такой проект и почему это произошло у вас дома?

— Переделкино — часть истории семьи. Здесь мой отец построил дом еще 30 лет назад, а позже — уже я по соседству возвел свой. В какой-то момент я стал обращать внимание на странную конструкцию во дворе — навес, простая крыша, под ней два деревянных стола. Эта беседка стала сценой для множества дружеских посиделок: приезжали артисты, поэты, приходили соседи — угощались, пели песни, разговаривали. Это была живая богемная среда. Я рос в ней — и, как ребенок, особо этого не ценил. А теперь понимаю, что это была настоящая культура открытого гостеприимства. Когда мы с женой Катей начали размышлять о гастропроекте, идея заключалась именно в том, чтобы вдохнуть жизнь в это пространство. Не просто построить «ресторан в лесу», а открыть дом — сделать его живым местом с историей и энергией. Gimpel — это попытка сохранить переделкинский дух, дать людям почувствовать тепло и включенность, а не просто накормить их вкусным ужином.

Это очень личная история. Но как она стала работающим проектом? Все-таки открыть гастрономическую площадку — даже у себя дома — серьезный шаг...

— Мы начали в 2020 году, сразу после локдауна. Время было странное, но для нас удивительно подходящее. Люди жаждали чего-то настоящего, камерного, с душой. И у меня был образ Gimpel — места, куда человек приходит и на несколько часов переключается, выходит за пределы повседневности. Это не просто новый ресторан, это иное состояние. Я не хотел зависеть от аренды, от города, от конъюнктуры. Это был принцип: проект, который не требует оправданий. Хочешь — открываешь, не хочешь — не открываешь. Это дает свободу. Ну и конечно, все началось с людей. Первый ужин готовил мой давний друг Глен Баллис. Мы знакомы еще со времен «Менделеева». Он тогда сказал: «Ты должен это сделать. Я буду у тебя готовить. Бесплатно». Это был знак.

Вы называете Gimpel не рестораном, а гастроплатформой. Почему это определение вам ближе?

Потому что у нас нет шефа-резидента, нет фиксированного меню. Каждый уикенд — приглашенный повар, новая кухня, новая история. Мы создаем пространство, в которое человек погружается целиком: прогулка по Переделкино, экскурсия, затем ужин. Это не просто прием пищи — это опыт. И главное — это наш дом. Мы открываем его для гостей не ради прибыли, а потому что это важно для нас самих. Когда ты впускаешь людей в свое личное пространство, атмосфера сразу становится другой. Люди чувствуют, что они у тебя в гостях, а не в заведении. Здесь возникают связи. Мы по-настоящему дружим с гостями, шефами, экскурсоводами. Это бесценно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Gimpel

Фото: Gimpel Проект Gimpel

Фото: Gimpel

Как вы формируете программу? Как находите новых шефов, как выбираете, кто будет готовить на следующей неделе?

Очень по-разному. Читаем, следим, слушаем вас — журналистов. Иногда кто-то рекомендует, иногда шеф сам пишет мне в личку. Часто бывшие участники советуют коллег — это особенно ценно. Наше комьюнити живет и дышит. Мы работали с Андреем Маховым, Владимиром Чистяковым, Сэбби Кеньоном, Андреем Шмаковым. Кстати, в ноябре отпраздновали сотого шефа. И каждый раз — своя история. Кто-то артистичен и умеет держать публику, кто-то молчалив, но раскрывается в процессе ужина и начинает живо общаться с гостями. Это всегда очень трогательно.

Вы совмещаете гастрономию с экскурсиями по Переделкино. Это стало важной частью формата?

Обязательно. Мы изначально задумывали Gimpel как способ оживить Переделкино. Сначала экскурсии казались дополнением, а теперь понимаем: они не менее важны, чем сам ужин. Катя долго искала экскурсоводов — задача оказалась непростой. Большинство предлагали четырехчасовые (!) программы с полной историей советской литературной сцены. А нам нужно было другое — легкая прогулка, живая подача, позитивное настроение. В итоге мы нашли Павла Юрасова. С ним связана замечательная история — он по телефону вывел нас на могилу Пастернака, когда мы с ирландским шефом Полом Кэрроллом заблудились на кладбище. Так и началось наше сотрудничество. Пол, как в свое время Квентин Тарантино, очень хотел побывать на могиле Пастернака...

Какие маршруты сейчас доступны гостям?

Классический маршрут: прогулка по дачам Переделкино, рассказ о писательском поселке, посещение Дома творчества, затем «Бар-буфет» с настойками, возвращение к ужину. Иногда адаптируем маршрут под частные мероприятия или постоянных гостей. Это неформальное и душевное знакомство с местом. Не музей, не лекция — прогулка с настроением.

Вы упомянули, что Gimpel — камерный формат. Не возникало желания масштабировать проект? Добавить вечеринки, концерты, расширить пространство?

— Нет. Мы в этом смысле как самураи: «важен путь, а не результат». У нас 20 мест, и мы не хотим увеличивать их число. Частота — раз в неделю. И все. Мы не стремимся к росту. Но развивать Переделкино — да, это интересно. Мы открыли «Робин» — кафе для гостей с детьми. Открыли «Бар-буфет». Эти проекты другие по формату и задачам. Но Gimpel останется таким, какой он есть. Он не про амбиции. Он — про дом.

А бренд Gimpel? Может быть, линейка продуктов, книги, мерч, коллаборации с издательствами? Все-таки это Переделкино — просится само собой...

Нам часто это предлагают. Но сила Gimpel — в его камерности и укорененности. Gimpel — это беседка, а не логотип. Его бренд держится не на маркетинге, а на атмосфере. Это не то, что можно масштабировать. Возможно, выездные мероприятия — да, но только в узком кругу и с близкими нам шефами. В остальном мы за то, чтобы оставаться здесь.

К слову, осенью открываю в Переделкино новый проект.

Что вы хотите, чтобы люди уносили с собой после визита в Gimpel? Что для вас главное в этой гастрономической платформе?

— Эмоции. Теплые, добрые, настоящие. Особенно сейчас — когда тревожно, нестабильно, непредсказуемо — людям нужен остров покоя. Пусть даже на несколько часов. Мы просто хотим, чтобы они отдыхали. В этом и есть задача гостеприимства — дарить спокойствие. Это кажется простым, но на самом деле — в этом все!

Беседовал Александр Пигарев