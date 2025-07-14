Мэрия Перми потратит 130 тыс. рублей на покупку очков виртуальной реальности
Завершено определение поставщика шести очков виртуальной реальности для нужд общественного центра «Стахановец». Как свидетельствует информация на сайте госзакупок, заказчиком выступает администрация Индустриального района Перми. Начальная цена контракта — 129,9 тыс. руб. Срок его исполнения — 30 календарных дней с даты заключения договора.
Как пояснили Ura.ru в мэрии, очки закупаются в рамках реализации инициативного проекта «Думаем о будущем, сохраняем ценности». По информации администрации Перми, ТОС «Стахановский» в конце 2024 года участвовал в городском конкурсе инициативных проектов с целью оснастить центр для расширения его деятельности.
ТОС «Стахановский» создано в 1998 году. Основная деятельность направлена на работу с жителями разного возраста. В общественном центре организованы клубы, кружки по интересам, секции.