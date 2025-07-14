Нижегородцы получили условные сроки за незаконные азартные игры

В Нижнем Новгороде шесть местных жителей осуждены за организацию подпольного клуба для проведения азартных игр. По данным СКР, они получили условные сроки от 1,5 до 3 лет.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году осужденные организовали игорный клуб в одном из помещений жилого многоквартирного дома на улице Ванеева, 19, куда они завезли необходимое оборудование.

В июне 2024 года незаконная деятельность игрового клуба была пресечена сотрудниками СКР и ФСБ. Позже выяснилось, что за время работы клуба его организаторы незаконно заработали более 33,7 млн руб. По решению суда эти средства с осужденных солидарно взыскали.

При проведении следственных действий силовики изъяли игровое оборудование.

Андрей Репин